مستشفى الشفاء : غازات مجهولة يلقيها الإحتلال وحالات اختناق تصل المستشفيات يوميًا

فلسطين اليوم

أعلن مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 ، ان الاحتلال يستخدم غازات مجهولة خلال العدوان وحالات اختناق تصل المستشفيات يوميًا.

وطالب أبو سلمية لبتحرك دولي وعربي عاجل لوقف الإبادة والمجاعة في قطاع غزة ، موضحاً ان مرضى غزة يعانون من تفاقم سوء التغذية ونفاد الأدوية الأساسية.

وقال ان 6 مستشفيات فقط تعمل جزئيًا بمدينة غزة واقتحامها سيؤدي لمجزرة ، موضحاً ان المستشفيات لديها 130 طفلًا بالحضانات و250 مريض غسيل كلى يواجهون خطر الموت إذا نفذ الاحتلال تهديده.

وبين ان جميع الأدوية غير متوفرة في قطاع غزة وهناك أعداد كبيرة من الجرحى لا يمكن تقديم الخدمات الطبية لهم.