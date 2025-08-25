فلسطين اليوم

أقدم عدد من المتطرفين صباح اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 ، على نفخ البوق داخل باحات المسجد الاقصى في خطوة وصفت بالخطيرة واستباحة لحرمة المسجد الاقصى.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

النفخ في البوق لدى التطرفين هو بمثابة إعلان بداية جديدة مطلع كل سنة عبرية إيذانا بالاقتراب خطوة إضافية من مجيء المخلص وبناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى، إلى جانب أن النفخ يعني نجاح تطبيق إحدى طقوس الهيكل المزعوم داخل مسجد إسلامي خالص، وبالتالي تثبيت التأسيس المعنوي للهيكل.