حرب الإبادة تدخل يومها الـ 689..شهداء في قصف منزل بحي الكرامة و دير البلح

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 ، يومها الـ 689 على التوالي ، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها ، واستهداف طواقم تأمين المساعدات في دير البلح لمنع دخول المساعدات الغذائية في ظل تواصل المجاعة في قطاع غزة ، وتدمير مزيداً من منازل المواطنين في جباليا النزلة والصبرة وحي الزيتون شرق مدينة غزة ، وسط التلويح بقرب البدء بتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة .

استهدفت قوات الاحتلال فجر اليوم منزلاً يعود لعائلة كحيل في منطقة الكرامة شمال قطاع غزة ، حيث أعلن الدفاع المدني عن انتشال 3 شهداء وطفل على قيد الحياة جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة كحيل ، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف طواقم تأمين المساعدات ، حيث أعلن عن استشهاد 3 مواطنين من عناصر التأمين في دير البلح : ابراهيم ابو مزيد ، وسام ابو مغيصب، أسامة ابو خماش.

المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل أكد أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من ألف بناية في أحياء الزيتون والصبرة في مدينة غزة منذ السادس من أغسطس/آب الجاري، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني عاجزة عن انتشال مئات الجثامين العالقة تحت أنقاض المنازل شرقي مدينة غزة.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 62,686 شهيدًا و 157,951 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,842 شهيدًا و 45,910 إصابة.

وارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,095 شهيدًا وأكثر من 15,431 إصابة. ، في حين ارتفعت أعداد الشهداء نتيجة المجاعة وسوء التغذية إلى 289 حالة وفاة، من ضمنهم 115 طفلًا.