الطقس في فلسطين اليوم الاثنين 25اغسطس 2025: انخفاض الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين25اغسطس 2025، غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء26اغسطس 2025 غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء27اغسطس 2025، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس 28اغسطس 2025، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الارصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل وفي ساعات الصباح الباكر، وخطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.