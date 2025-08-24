الداخلية بغزة تحذر من مخططات تهجير سكان غزة والشمال

فلسطين اليوم- غزة

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بياناً أكدت فيه على صمود وثبات أبناء شعبنا في قطاع غزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الإجرامية التي تهدف إلى تهجير السكان وحشرهم في مناطق ضيقة غير صالحة للحياة.

وأشارت الوزارة إلى الجرائم والمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الآمنين، بما في ذلك عمليات تدمير واسعة للأحياء السكنية واستخدام مواد متفجرة شديدة الانفجار، معربة عن إدانتها الشديدة لهذه الانتهاكات التي تمثل وصمة عار على الإنسانية.

ودعت الوزارة المواطنين والنازحين في مدينة غزة إلى عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال ورفض النزوح نحو المحافظات الوسطى وخانيونس، مؤكدة أن لا مكان آمناً في أي من محافظات القطاع، وأن الاحتلال يستهدف حتى خيام النازحين في مناطق يدعي أنها آمنة.

وشددت الوزارة على ضرورة بقاء المواطنين في مناطق سكناهم، أو الانتقال إلى أقرب مكان يشعرون فيه بالأمان، محذرة من تكرار تجربة النزوح التي عانوا فيها من ويلات الخداع والاكاذيب.

واختتم البيان بنداء للمجتمع الدولي والوسطاء للتحرك العاجل والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه ومخططاته التهجيرية بحق سكان محافظتي غزة والشمال.