حكومة صنعاء تدين العدوان "الإسرائيلى" وتؤكد حق اليمن في الدفاع عن أرضه

فلسطين اليوم- وكالات

أعلنت حكومة صنعاء أن العدو الإسرائيلي شن عدوانًا غاشمًا على العاصمة اليمنية، مستهدفًا منشآت حيوية، في جريمة حرب نكراء تندرج ضمن سلسلة الجرائم الصهيونية المستمرة.

وأوضحت الحكومة أن القصف استهدف محطة كهرباء حزيز، مما تسبب في دمار واسع وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى استهداف محطة تموين سيارات بالوقود، في محاولة لشل حركة الحياة وتعطيل سبل عيش المواطنين وصناعة انتصار وهمي.

وأكدت حكومة صنعاء أن هذه الغارات لن تثني الشعب اليمني عن موقفه الثابت والشرعي بدعم أهل غزة، مشددة على حق اليمن الكامل في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنه القومي.