أنصار الله: العدوان على اليمن فاشل وسنواصل دعم غزة مهما كان الثمن

فلسطين اليوم- وكالات

قال حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، إن العدوان على الشعب اليمني محكوم عليه بالفشل، ولن يحقق للمعتدين أي أهداف سوى المزيد من الخيبة.

وأكد الأسد في تصريح صحفي، أن الأولوية لدى حركته هي وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مشددًا على أن الشعب اليمني "المؤمن والمجاهد" سيواصل تقديم الإسناد والنصرة لأبناء غزة، مهما بلغت التضحيات.

وأضاف: "ما يعنينا هو رفع الظلم عن شعبنا في غزة، والرد على العدوان سيكون مستمرًا في إطار واجبنا الأخلاقي والديني تجاه قضايا الأمة".