فلسطين اليوم- وكالات

أفادت وسائل إعلام يمنية مساء اليوم الأحد بأن الاحتلال قصف عدة أهداف في اليمن، حيث شنت الطائرات "الاسرائيلية" ثلاث غارات جوية استهدفت الناحية الجنوبية الغربية من العاصمة.

وأوضحت المصادر أن الغارات طالت مستودعًا للمشتقات النفطية، مما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان في المنطقة المستهدفة. كما تعرض القصر الرئاسي لغارة "اسرائلة، الا أن المصادر أشارت الى أن القصر يقع في منطقة سبق أن تعرضت لقصف في أوقات سابقة، وأنه مهجور منذ سنوات.

كما استهدفت احدى الغارات الاسرائيلية محطتا توليد كهرباء بصنعاء.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن جيش الاحتلال أطلق على عمليته العسكرية الأخيرة ضد اليمن اسم "نيفي تسيدك - واحة العدالة".

وبحسب ما نقلته القناة 15 عن مصدر مطلع، فإن الهجوم شاركت فيه أكثر من 10 مقاتلات "إسرائيلية"، نفذت خلالها ضربات جوية مكثفة أُلقي فيها أكثر من 35 صاروخًا وقذيفة على أهداف متعددة داخل الأراضي اليمنية.







