الإعلام الحكومي: يحذر من انهيار منظومة الإيواء وتفاقم الكارثة الإنسانية

فلسطين اليوم- غزة

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بيانًا جديدًا، اليوم الأحد، أكد فيه أن العجز في منظومة الإيواء تجاوز 96%، محذرًا من تداعيات خطيرة تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون مواطن في ظل استمرار العدوان وتهديدات الاحتلال باجتياح مدينة غزة.

وأوضح البيان أن الاحتلال الإسرائيلي، ورغم إعلانه السماح بإدخال مستلزمات الإيواء، لم يُدخل سوى 10,000 خيمة، أي ما يعادل 4% فقط من الاحتياج الفعلي البالغ 250,000 خيمة وكرفان.

واعتبر المكتب أن هذه الأرقام تعكس مماطلة واضحة وتجاهلًا فاضحًا لحجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأشار إلى أن محافظات جنوب القطاع، التي تضم أكثر من 1.3 مليون مهجّر قسريًا، لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من النازحين في ظل انعدام البنية التحتية وغياب المساحات الآمنة، خاصة بعد أن سيطر جيش الاحتلال على نحو 77% من مساحة القطاع.

وأكد البيان أن جميع المعابر خالية من أي تجهيزات إيواء، نتيجة العراقيل المتعمدة من الاحتلال ضد عمل المنظمات الإنسانية. كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجريمة بحق المدنيين.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بتحرك دولي فوري وفعّال لوقف التهديدات باجتياح مدينة غزة، وبتسهيل دخول كافة الاحتياجات الإيوائية العاجلة دون أي شروط أو قيود.