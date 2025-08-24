وصول 13 أسيرًا محررًا من قطاع غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

فلسطين اليوم- غزة

وصل مساء اليوم الأحد 13 أسيرًا محررًا من قطاع غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بعد أن أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عنهم من السجون.

وتم الإفراج عن الأسرى برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث وصلوا الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، كما تلقى المحررون الرعاية الطبية اللازمة بعد فترات اعتقال متفاوتة.

وأكدت مصادر حقوقية أن المعتقلين تعرضوا لظروف اعتقال صعبة، وسط مخاوف مستمرة على أوضاع مئات الأسرى من قطاع غزة الذين لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزهم في ظروف غامضة.

وتضم قائمة الأسرى المُفرج عنهم:

1. أحمد رمضان أوتيدة (38 عامًا) – غزة، حي الزيتون – معتقل منذ 34 يومًا.

2. لؤي عبدالسلام البريم (19 عامًا) – خانيونس، عبسان – معتقل منذ 60 يومًا.

3. ياسين أبو طعيمة (20 عامًا) – خانيونس، عبسان – معتقل منذ 60 يومًا.

4. خالد حسين (28 عامًا) – رفح، تل السلطان – معتقل منذ 74 يومًا.

5. محمد أبو عليا (40 عامًا) – خانيونس، بني سهيلا – معتقل منذ 35 يومًا.

6. عمرو اللهواني (18 عامًا) – رفح، تل السلطان – معتقل منذ 84 يومًا.

7. مهند الشندغلي (16 عامًا) – جباليا، النزلة – معتقل منذ 40 يومًا.

8. نجيب زايد (51 عامًا) – جباليا، البلد – معتقل منذ 90 يومًا.

9. بلال لبد (26 عامًا) – جباليا، المعسكر – معتقل منذ 50 يومًا.

10. تامر عاشور (25 عامًا) – خانيونس، البلد – معتقل منذ 60 يومًا.

11. رمزي خضر (44 عامًا) – جباليا، البلد – معتقل منذ 60 يومًا.

12. مصعب أبو حمد (20 عامًا) – رفح، حي السلام – معتقل منذ 60 يومًا.

13. عمرو دهليس (18 عامًا) – رفح، حي الجنينة – معتقل منذ 75 يومًا.