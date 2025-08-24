إدارة ترمب تدفع نحو تطبيق ترتيبات أمنية جديدة بين "إسرائيل" ولبنان وسوريا

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت القناة 12 العبرية أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تُجري تحركات دبلوماسية جديدة تهدف إلى تطبيق ترتيبات أمنية بين "إسرائيل" وكل من لبنان وسوريا، في خطوة تمهيدية لتطبيع العلاقات بين الأطراف.

ووفق القناة، فإن هذه الجهود تسير في إطار مبادرة أوسع لإعادة طرح "صفقة إقليمية" تشمل ضمانات أمنية ومراقبة دولية، مقابل انفتاح سياسي تدريجي.

من جهته أشار موقع أكسيوس الأميركي الى أن الموفد الأميركي توم براك وصل إلى "إسرائيل"، وعقد اليوم لقاءً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إطار مساعٍ دبلوماسية تقودها إدارة ترامب للضغط على "إسرائيل" من أجل كبح التصعيد العسكري في لبنان.

وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأميركية تسعى لتهدئة الجبهة الشمالية في ظل تصاعد التوتر مع حزب الله، وتحاول احتواء الوضع عبر اتصالات مكثفة مع الجانبين.