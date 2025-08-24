6 شهداء في قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف حيّ الصبرة جنوب مدينة غزة

فلسطين اليوم- غزة

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، بارتقاء ستة شهداء وإصابة عدد من المواطنين، جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حيّ الصبرة المكتظ بالسكان جنوب مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات من ارتفاع عدد الضحايا بسبب خطورة بعض الإصابات، جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في شارع القايض بحي الصبرة.

والشهداء الذين ارتقوا في هذه المجزرة هم:



1- محمد وائل القايض

2- محمد ماهر القايض

3- محمد علاء القايض

4- ماهر إبراهيم القايض (طفل)

5- أحمد رفيق أبو دف

6- محمد الغولة

7- معاذ الفاخوري

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة من الاعتداءات المتواصلة على المناطق السكنية في القطاع، في وقت تشهد فيه مدينة غزة أوضاعًا إنسانية وصحية كارثية نتيجة الحرب المستمرة.