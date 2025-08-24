مدير مجمع الشفاء: اجتياح مدينة غزة يعني مجازر وكوارث إنسانية

فلسطين اليوم- غزة

حذّر مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة من كارثة إنسانية وشيكة في حال نفذت قوات الاحتلال تهديداتها باجتياح المدينة المكتظة بالسكان، مؤكدًا أن المنظومة الصحية شبه منهارة بالفعل.

وقال المدير في تصريحات صحفية، إن المستشفى يستقبل يوميًا عشرات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى أعداد كبيرة من المجوعين والمرضى، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يؤدي إلى فقدان عشرات الأرواح يوميًا.

وأشار إلى أن أكثر من 1.2 مليون فلسطيني يعيشون في مدينة غزة، وأي عملية عسكرية جديدة ستؤدي إلى مجازر وكوارث لا يمكن احتواؤها، محذرًا من أن المستشفيات غير قادرة على التعامل مع أعداد الإصابات المتوقعة.

وختم بالقول: "نتمنى أن يصحو ضمير العالم ليقول للاحتلال كفى إبادة وتجويعًا"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان وحماية المدنيين.