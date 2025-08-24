الأونروا: نظام التعليم في غزة على وشك الانهيار الكامل

فلسطين اليوم

أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، أن نظام التعليم في غزة على وشك الانهيار الكامل.

وبينت الأونروا، أن جميع مباني المدارس تضررت خلال الحرب؛ و 9 من كل 10 مدارس في غزة بما فيها مدارس الوكالة ستحتاج إلى إعادة بناء لتصبح صالحة للاستخدام مرة أخرى.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.

وتكريساً لجريمة الإبادة الجماعية، فإن إسرائيل تحاول القضاء على كل سبل الحياة في قطاع غزة، وعلى ما تبقى من قطاعات مهمة للسكان، كقطاع التعليم وكل مكوناته كالمدارس والمراكز والمقرات التعليمية والجامعات، وحتى الطلاب والمعلمين وجميع العاملين في هذا القطاع.

ولم يستثني الاستهداف المرافق التعليمية سواء كانت تتبع لوزارة التربية والتعليم أو لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو حتى الأهلية والخاصة.