الرئيس الأيرلندي يدعو لتفعيل ميثاق الأمم المتحدة لضمان دخول المساعدات لغزة

فلسطين اليوم- غزة

دعا الرئيس الأيرلندي إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يخول الأمين العام للأمم المتحدة، بموافقة نسبة محددة من الدول الأعضاء، الدعوة لتشكيل قوة دولية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي تصريحات حادة، شدد الرئيس الأيرلندي على ضرورة تجاوز التعطيل السياسي، قائلاً إن تشكيل هذه القوة يجب أن يتم حتى لو اعترض عليه مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو)، في إشارة إلى العراقيل المتكررة أمام التحركات الدولية لحماية المدنيين في غزة.

وأوضح أن المأساة الإنسانية في القطاع بلغت حداً لا يمكن السكوت عنه، مطالباً بتحرك فوري وفعّال من المجتمع الدولي لوضع حد للتجويع ومنع الانهيار الكامل للمنظومة الإنسانية.

وتأتي هذه الدعوة وسط تصاعد التحذيرات من منظمات دولية بشأن خطر المجاعة، واستمرار الحصار ومنع دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ أشهر.