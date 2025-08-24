قسم التغذية: أكثر من 800 حالة سوء تغذية في مجمع الشفاء ثلثهم خطيرة

فلسطين اليوم

أكد رئيس قسم التغذية في مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد كحيل، اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، أن أكثر من 800 حالة سوء تغذية في مجمع الشفاء الطبي بغزة، بينهم ثلث الحالات خطيرة و13 مهددة بالوفاة المباشرة.

وبين، أن نفاد التغذية الوريدية والأنبوبية كليًا يزيد خطورة وضع المرضى بعد العمليات الجراحية.

وأفاد، أن أكثر من 110 طفلًا يعانون من سوء التغذية، وثلث المواليد يولدون بوزن أقل من 2.5 كغم.

ولفت إلى أن النساء الحوامل والمرضعات يواجهن فقر دم ونقص حاد بالفيتامينات والمعادن، ما يرفع خطر الولادة المبكرة ونقص الوزن.

وأوضح كحيل، أن كبار السن ومرضى الفشل الكلوي والجلطات بحاجة لأنظمة غذائية خاصة غير متوفرة.

وشدد على أن غياب البروتينات الحيوانية والخضار والفواكه الطازجة يفاقم الأزمة الصحية، فيما الاعتماد على المعلبات لا يكفي ويؤخر الشفاء.