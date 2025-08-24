أطباء بلا حدود:الاحتلال يُخرج أكثر من 60 محطة تحلية مياه عن الخدمة

فلسطين اليوم

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، أن أكثر من 60 محطة تحلية مياه في قطاع غزة خرجت عن الخدمة نتيجة أضرار لحقت بها جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023.

وأوضحت، أن "إسرائيل" تتعمد حرمان السكان في غزة من المياه، تحرمهم من ضروريات الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية".

وبينت، أن كمية المياه المتوفرة في غزة غير كافية على الإطلاق، و"إسرائيل" تمنع استيراد المواد الضرورية لمعالجة المياه.

وأشارت إلى أنه منذ حزيران 2024، لم تنل أطباء بلا حدود سوى موافقة واحدة عن كل 10 طلبات لاستيراد المواد اللازمة لتحلية المياه".

وأوضحت المنظمة، أن "إسرائيل" ألحقت أضرارا متكررة باثنين من أصل ثلاثة أنابيب مياه تصل إلى غزة منذ أكتوبر 2023.

ووفق أطباء بلا حدود، تشير التقديرات إلى فقدان 70 بالمئة من المياه التي تجري في هذه الأنابيب نتيجة التسريبات في شبكة الأنابيب الأوسع، بفعل الأضرار الناجمة عن القصف".

وأكدت، أن نقص المياه النظيفة في غزة أدى إلى زيادة انتشار الأمراض، حيث أجرت الفرق الطبية التابعة لأطباء بلا حدود أكثر من ألف استشارة أسبوعيا خلال الشهر الماضي لمرضى يعانون الإسهال المائي الحاد.