بينهم طفل: ارتقاء 8 مواطنين بسبب انعدام الغذاء

فلسطين اليوم

أعلن مدير وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، ارتقاء 8 مواطنين بسبب انعدام الغذاء بينهم طفل خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبارتقاء الـ8 مواطنين يرتفع عدد شهداء التجويع في القطاع إلى 289 بينهم 115 طفلا

وأكدت مصادر طبية متعددة، ارتفاع حالات الإصابة بسوء التغذية داخل القطاع حيث ان بعضها وصل إلى مراحل خطيرة.

وفي وقت سابق، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، أن إسرائيل ارتكبت "أكبر عمل وحشي ضد القانون الدولي"، داعيًا الدول العربية إلى فرض عقوبات اقتصادية على تل أبيب.

وأضاف فخري، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمتلك الصلاحية لإرسال قوة سلام لوقف المجاعة في غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل فرضت حصارًا شاملاً على القطاع وكان واضحًا أنها ستستخدم التجويع كسلاح في حربها.

وشدد على أن على الحكومات التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.