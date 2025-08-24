إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي واعتداءات متواصلة للمستوطنين بالضفة

فلسطين اليوم

أصيب فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال في بلدة الرام، شرق القدس، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذه الحادثة تأتي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة مناطق من الضفة الغربية.

في مدينة الخليل، انتشر عشرات الجنود في البلدة القديمة، مما أعاق حركة السكان، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين صهاينة لمباني قديمة في المدينة. عادل الشيوخي، صاحب متجر في البلدة القديمة، أكد أن هذه الاقتحامات تؤثر سلباً على حياة السكان وتجعلهم يخشون النزول إلى الشوارع.

في منطقة مسافر يطا، اقتحم مستوطنون تجمع الركيز برفقة قطيع من الأغنام، مما أدى إلى إحداث فوضى بين بيوت الفلسطينيين. عائلة سعيد العمور، التي فقدت أحد أفرادها برصاص مستوطنين، ناشدت المؤسسات الحقوقية التدخل لحمايتها من هذه الاعتداءات المتكررة.

كما شهدت قريتي بورين وصرة في نابلس اقتحامات من قبل مستوطنين صهاينة، حيث استهدفوا منزلاً قيد الإنشاء في بورين، قبل أن يتصدى لهم الأهالي. جيش الاحتلال وفر الحماية للمستوطنين وأطلق قنابل الغاز لتفريق الفلسطينيين.

تأتي هذه الاعتداءات في وقت تشهد فيه غزة حرب إبادة جماعية، حيث قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينياً وأصابوا نحو 7000 آخرين. هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

منذ السابع من أكتوبر، ارتكبت دولة الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

تستمر الاعتداءات والاعتقالات، حيث تم اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني، مما يبرز الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.