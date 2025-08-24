الاحتلال يواصل تجريف أراض في قرية المغير

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن التجريف يجري في مساحات واسعة من الأراضي لصالح شق طريق استعماري جديد، وتواصل آليات الاحتلال أعمال التجريف، واقتلاع أشجار الزيتون في المنطقة.

كما تقوم جرافات الاحتلال منذ الخميس الماضي، بشق طريق استعماري من منطقة "الرفيد" صعودا إلى منطقة "قلاصون"، لتغيير معالم القرية، ما تسبب بتخريب آلاف الدونمات ومسحها بالكامل، وتجريف السهل الشرقي للمغير، المحاذي لشارع "ألون" الاستعماري، المزروع معظمه بأشجار زيتون.

يذكر بأن قوات الاحتلال اقتحمت المغير وفرضت حصارا على القرية، قبل أن تنسحب فجر اليوم، مخلفة ورائها اعتداءات على المواطنين، وممتلكاتهم والأراضي الزراعية، واعتقال العشرات.