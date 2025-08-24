الإعلام الحكومي احتلال غزة تصعيد خطير وتهديد مباشر لحياة مئات آلاف المدنيين

فلسطين اليوم

دان المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، بأشد العبارات المخططات والتهديدات المتكررة لجيش الاحتلال باجتياح مدينة غزة، التي يقطنها أكثر من 1.3 مليون إنسان، بينهم ما يزيد عن 500 ألف طفل، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لحياة مئات آلاف المدنيين.

وأكد، أن أي اجتياح لمدينة غزة سيشكل جريمة حرب كبرى، خاصة في ظل تدمير الاحتلال الممنهج للمنظومة الصحية في محافظتي غزة والشمال، وتوقف المستشفيات عن العمل بكامل طاقتها، ما يفاقم المعاناة الإنسانية ويعرض آلاف الأرواح للخطر.

وحذر المكتب، من أن هذه التهديدات تكشف نية مبيّتة لارتكاب عمليات قتل جماعي وتهجير قسري، ونطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية والدولية والتحرك العاجل والفوري لردع الاحتلال ووقف جرائمه، وحماية المدنيين، وضمان بقاء المنظومة الصحية فاعلة داخل المدينة.

كما أكد، أن شعبنا الفلسطيني العظيم سيبقى صامداً على أرضه، وأن هذه السياسات الإجرامية لن تنال من إرادته.