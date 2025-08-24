خلافات حادة خلال اجتماع أمني في "إسرائيل" بشأن احتلال غزة

فلسطين اليوم

ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن اجتماعاً لـ "الكابينت" الإسرائيلي، لمناقشة "خطة احتلال مدينة غزة"، شهد نقاشاً حاداً بين رئيس الأركان إيال زامير والوزراء.

وفي التفاصيل، فإن الخلاف نشب بين زامير من جهة، ووزير "المالية" الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، من جهة أخرى، بحسب ما ذكرت القناة.

وقال زامير خلال الاجتماع، إنه من الصعب على "الجيش" الإسرائيلي، تحديد مدة زمنية لعملية "إجلاء المدنيين الفلسطينيين من غزة"، ليرد عليه سموتريتش قائلاً: "هذا ليس ما أمرت به القيادة السياسية، أنتم لا تريدون هزيمة حماس"، كما نقلت "القناة 12".

وأضاف سموتريتش، متوجهاً لزامير: "لقد كلفناك باتخاذ إجراء سريع"، مطالباً إياه بمنع الماء والكهرباء عمّن "لا يُخلي سبيله"، وبجعل الفلسطينيين يموتون جوعاً أو يستسلمون تحت وطأة الحصار. وأضاف: "هذا ما نريده وأنت قادر عليه".

بدوره، ردّ رئيس الأركان الإسرائيلي عليه قائلاً: ""أنت لا تفهم شيئاً، لا تدري ما الفرق بين الكتيبة واللواء، هذا يأخذ وقتاً".

يُشار إلى أن "الكابينت" الإسرائيلي كان قد وافق، في 8 آب/أغسطس، على خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، على الرغم من تحذيرات زامير، ممّا تحتويه من مخاطر وتحديات.

وفي 17 آب/أغسطس الحالي، صادق رئيس أركان "الجيش" الإسرائيلي إيال زامير على خطط احتلال مدينة غزة، التي تنقسم إلى مرحلتين، الأولى: إخلاء المدينة من سكانها وحصارها، والثانية: الدخول إلى المدينة بشكل متدرّج وبطيء.