عائلات الأسرى الإسرائيليين تصعد احتجاجها ضد نتنياهو

فلسطين اليوم

أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، عن "بداية أسبوع من التصعيد الاحتجاجي، استعداداً ليوم التضامن، الثلاثاء المقبل".

وطالبت عائلات الأسرى "الحكومة بالاستجابة لمطالب الإسرائيليين لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى".

كما قالت، إنها تتظاهر أمام منازل الوزراء لخشيتها من "عرقلة ممنهجة لصفقة تبادل، موضوعة على طاولة نتنياهو"، مضيفةً: "مساعي التضحية بأبنائنا على مذبح حرب أبدية يعني إضاعة الطريق إلى الأبد".

كما طالبت بـ "إعادة ترميم المجلس المصغر، وسط مساع لاحتلال مدينة غزة، وتوسيع القتال"، مؤكّدةً أنها لن تغفر "العرقلة المستمرة لصفقات التبادل، وتطالب بوقف الحرب وإعادة الأسرى".

وكانت "تل أبيب"، أمس، قد شهدت تظاهرات ضخمة للمستوطنين ضد الحرب المستمرة وضد "الجيش" الإسرائيلي، وسط اتهامات لوزير "الأمن القومي" للاحتلال ايتمار بن غفير بأنه إرهابي وقاتل الأسرى الإسرائيليين.