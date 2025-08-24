4 شهداء من منتظري المساعدات جنوب وادي غزة

فلسطين اليوم

ارتقى صباح اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، 4 شهداء فيما أصيب 16 آخرون، بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار صوب مواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.

وأعلن مستشفى العودة، عن ارتقاء 4 شهداء و16 جريحا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات جنوب وادي غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أسماء الشهداء:

- أسامة المقادمة

- عزت توفيق جمعة أبو ظاهر

- محمد رفيق الغولة

- عبد الرحمن معين غنيم

وتأتي هذه الاستهدافات بينما تواصل إسرائيل الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.