حرب الإبادة متواصلة: شهداء وقصف عنيف ونسف مباني سكنية

فلسطين اليوم

تتواصل اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر، بارتقاء مزيد من الشهداء، ونسف المباني السكنية وإجبار السكان على النزوح وسط تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب المجاعة وسوء التغذية.

واستشهد ثلاثة مواطنين، الليلة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن مدفعية الاحتلال استهدفت منازل في جباليا النزلة، شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين، نُقلت جثامينهم إلى عيادة الشيخ رضوان.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء أمس، في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة، شمالي القطاع، استهدف خيمة نازحين في منطقة السرايا بحي الرمال غربي المدينة، ومحيط مفترق الغفري في شارع الجلاء.

وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل سكنية في جباليا شمالي قطاع غزة، في ظل تواصل العمليات العسكرية في المنطقة.

كما فجّر روبوتات مفخخة في منطقة الزرقا بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 62,622 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 157,673 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.