طقس فلسطين: أجواء حارة

فلسطين اليوم

يطرأ اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو صيفيا حاراً نهاراً وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بعدة درجات مئوية، ويبقى الجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت وحرارة تكسر حاجز الاربعين مئوية، مع المساء والليل يسود جو منعش ولطيف وجميل وتحديداً في الجبال. والله تعالى أعلى وأعلم.

والإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درحات الحرارة . ويكون الجو صيفياً حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، ويسود جو حار في المناطق السهلية و جو شديد الحرارة في المناطق الغورية . ليلاً يصبح الجو بمنعشا في كافة المناطق الجبلية وبشطل اقل في باقي المناطق. والله تعالى أعلى وأعلم.

والثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درحات الحرارة . ويبقى الجو صيفياً حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، ويسود جو حار في المناطق السهلية و جو شديد الحرارة في المناطق الغورية . ليلاً يصبح الجو منعشا في كافة المناطق الجبلية وبشكل اقل في باقي المناطقالسهلية والساحلية. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درحات الحرارة . ويكون الجو صيفياً حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، ويسود جو حار في المناطق السهلية و جو شديد الحرارة في المناطق الغورية . ليلاً يصبح الجو منعشا في كافة المناطق الجبلية وبشكل اقل في باقي المناطق. والله تعالى أعلى وأعلم.

ويوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو صيفيا حاراً نسبياً نهاراً، وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام او أعلى بقليل، ويبقى الجو شديد الحرارة في المناطق الغورية وحرارة تصل حاجز الاربعين مئوية، مع المساء والليل يسود جو منعش ولطيف وجميل خاصة في المناطق الجبلية. والله تعالى أعلى وأعلم.