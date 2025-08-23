"القسام" تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتين جنوب غزة

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، عن استهداف دبابتين إسرائيليتين بعدد من العبوات الأرضية جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة .

وقالت كتائب القسام، في منشور عبر صفحتها في "تليغرام": استهدفنا دبابتين صهيونيتين بعدد من العبوات الأرضية شديدة الانفجار شرق موقع الروضة جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة ورصد مجاهدونا وصول قوة إنقاذ لموقع الحدث".

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.