مقتل جندي وإصابة آخرين بكمين للمقاومة في خانيونس

فلسطين اليوم

أكدت مصادر عبرية، مساء يوم السبت، مقتل جندي على الأقل وإصابة آخرين في حدث أمني بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت المصادر إن قوات الجيش تعرضت لحدث "صعب" في خانيونس أسفر عن مقتل جندي وإصابة عدد آخر بجروح.

وكان مراسل صحافي أفاد في وقت سابق من مساء اليوم بإطلاق جيش الاحتلال قنابل دخانية وسط قصف مدفعي إسعلى جنوبي مدينة خان يونس بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي.

وتواصل كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في عدة مناطق من قطاع غزة وتكبدها خسائر فادحة.