بالصور وقفة احتجاجية في "تل أبيب" للمطالبة بإنهاء الحرب ووقف تجويع سكان غزة

الساعة 05:27 م|23 أغسطس 2025
وقفة ضد الحرب
وقفة ضد الحرب

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

شارك عشرات النشطاء والمتضامنين، مساء اليوم السبت، في وقفة احتجاجية في "تل أبيب" للمطالبة بوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، ووقف سياسة التجويع التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "كفى للحصار والتجويع"، و"السلام لا يأتي بالمجازر"، و"أنقذوا غزة"، كما رددوا شعارات تدعو الحكومة الإسرائيلية لوقف العمليات العسكرية فورًا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل.

وأكد منظمو الوقفة أن استمرار الحرب والتجويع الجماعي يشكلان جريمة أخلاقية وقانونية، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية السكان المدنيين في غزة وفرض وقف إطلاق نار شامل.

وقفة ضد الحرب4.jpeg
وقفة ضد الحرب3.jpeg
وقفة ضد الحرب2.jpeg
وقفة ضد الحرب1.jpeg
وقفة ضد الحرب.jpeg
 

كلمات دلالية

احتجاجات المجاعة العدوان على غزة حرب الابادة