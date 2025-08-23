بالصور وقفة احتجاجية في "تل أبيب" للمطالبة بإنهاء الحرب ووقف تجويع سكان غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

شارك عشرات النشطاء والمتضامنين، مساء اليوم السبت، في وقفة احتجاجية في "تل أبيب" للمطالبة بوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، ووقف سياسة التجويع التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "كفى للحصار والتجويع"، و"السلام لا يأتي بالمجازر"، و"أنقذوا غزة"، كما رددوا شعارات تدعو الحكومة الإسرائيلية لوقف العمليات العسكرية فورًا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل.

وأكد منظمو الوقفة أن استمرار الحرب والتجويع الجماعي يشكلان جريمة أخلاقية وقانونية، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية السكان المدنيين في غزة وفرض وقف إطلاق نار شامل.











