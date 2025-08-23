أوكسفام: المعابر المغلقة تعرقل الاستجابة للواقع الكارثي في غزة

فلسطين اليوم- وكالات

قال المتحدث باسم منظمة "أوكسفام" في غزة، كريس ماكنتوش، إن إعلان المجاعة في القطاع "يتماشى تمامًا مع ما تلمسه فرق المنظمة على الأرض"، مؤكدًا أن الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورًا بشكل يومي.

وأضاف ماكنتوش في تصريح صحفي، أن "الوضع الكارثي في غزة يتفاقم باستمرار، والمجاعة ليست مجرّد تقدير أو تحذير، بل واقع يعيشه السكان في ظل غياب الغذاء والمياه والرعاية الصحية".

وأوضح أن الحل يكمن في فتح المعابر بشكل كامل ودون قيود، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية، مشددًا على أن "مواجهة المجاعة ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية، لكن ذلك لا يحدث حتى الآن".

وطالب المتحدث باسم أوكسفام المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الكارثة، وضمان وصول المساعدات إلى أكثر من مليوني إنسان يعانون من الجوع والمرض في قطاع غزة.