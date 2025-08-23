اعلام الاحتلال: مقتل جندي في "حدث أمني" بخان يونس جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن مقتل جندي من جيش الاحتلال في "حدث أمني" وقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووصفت القنوات العبرية الحادث بأنه "خطير"، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتعامل معه بحساسية شديدة، وسط تعتيم إعلامي وفرض الرقابة العسكرية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتحديدًا في جنوبه، تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف والقتل بحق المدنيين والنازحين هناك.