الاحتلال يحقق في فشل اعتراض الصاروخ اليمني

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن سلاح الجو "الإسرائيلي" فتح تحقيقًا لفحص أسباب فشل نظام الدفاع الجوي في اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن أمس، والذي أدى إلى انفجار جزء منه في فناء منزل في منطقة السهل الساحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الجوانب التي يتم التحقق منها هو ما إذا كان الصاروخ يحتوي على ذخيرة عنقودية، أي مكونات صغيرة تتناثر على مساحة واسعة، على غرار ما استخدمته إيران في صواريخ مشابهة خلال حرب الأيام الـ12.