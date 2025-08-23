الصحة العالمية: أكثر من 15,600 مريض في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي فوري

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من 15,600 شخص في قطاع غزة، بينهم 3,800 طفل، بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي لتلقي رعاية صحية متخصصة.

وقال غيبريسوس في منشور عبر منصة "إكس" إن الأوضاع الصحية في غزة تتدهور بشكل خطير في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة توسيع عمليات الإجلاء الطبي وزيادة عدد الدول المستقبلة للمرضى.

كما دعا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإنقاذ الأرواح عبر توفير الرعاية الطبية العاجلة، مجددًا مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عدوانه المكثف على قطاع غزة بدعم أميركي، في حملة وُصفت بأنها إبادة جماعية شاملة تشمل القتل والتجويع والتدمير والنزوح القسري، وسط تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

وقد أسفر هذا العدوان حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 220 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين ومجاعة خانقة أودت بحياة الكثيرين، وسط دمار شبه كامل للقطاع وبناه التحتية.