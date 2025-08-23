مدير التمريض بالمستشفى: المستشفى الأوروبي خارج الخدمة بشكل كامل

فلسطين اليوم- غزة

أكد مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي، الدكتور صالح الهمص، أن المستشفى غير مؤهل للعمل في الوقت الحالي، مكذبًا الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن جهوزيته لاستقبال المرضى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الهمص أن المستشفى تعرض لأضرار جسيمة طالت كافة مقومات تشغيله الأساسية، حيث تم تدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى خطوط الأكسجين والغازات الطبية الحيوية.

وأشار إلى أن مباني المستشفى ما زالت قائمة، لكنها بلا أبواب أو نوافذ، وجميع الأقسام متضررة بشكل كبير ولا يوجد أي قسم صالح للعمل حاليًا، مشددًا على أن حجم الأضرار يتطلب وقتًا طويلًا لعمليات الإصلاح والتأهيل، حسب ما أكدته فرق الهندسة والصيانة.

ولفت الهمص إلى أن إعادة تشغيل المستشفى مشروطة بتوفير معدات وأدوات طبية وخدماتية غير متوفرة في القطاع نتيجة الحصار والدمار، مضيفًا: "ما يروجه الاحتلال حول جهوزية المستشفى مجرد أكاذيب، وللأسف هناك من يصدقها رغم وضوح الحقائق".