يديعوت: العملية البرية المرتقبة في غزة لن تبدأ إلا بهذه الشروط

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن العملية البرية الواسعة التي تنوي "إسرائيل" شنها في مدينة غزة لن تبدأ قبل الشهر المقبل، مشيرة إلى أن انطلاقها سيكون مرهونًا بنجاح جهود إخلاء ما يقارب مليون مدني من المدينة نحو الجنوب، بالتعاون مع الأمم المتحدة، رغم التحديات الكبيرة المتوقعة.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى من خلال هذه العملية إلى تحقيق ما يسميه "النصر الكامل" في الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، مؤكدة أن نتنياهو لا يزال يروّج لفكرة أن "القضاء على حركة حماس"، في مدينة غزة ووسط القطاع، يُعد مفتاح إنهاء الحرب.

وفي مقابلة حديثة مع قناة OAN اليمينية الأميركية، قال نتنياهو إن خطته تقوم على كسب الحرب "بأسرع وقت ممكن"، موضحًا أن "العملية تشبه دخول برلين بعد السيطرة على معظم ألمانيا في الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن "إسرائيل" ستسمح للمدنيين بالمغادرة قبل بدء العملية، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا، وقال: "سنعطي حماس خيارًا بسيطًا: الاستسلام وتسليم المختطفين، أو الملاحقة حتى النهاية".