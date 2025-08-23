أبو سلمية: اجتياح الاحتلال لمدينة غزة يهدد حياة أكثر من مليون مواطن

فلسطين اليوم- غزة

حذّر مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية من كارثة إنسانية وشيكة في حال أقدم الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح مدينة غزة، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون و300 ألف شخص سيكونون عرضة للخطر دون إمكانية لتقديم أي خدمات طبية لهم.

وقال أبو سلمية إن الطواقم الطبية تواجه ظروفًا في غاية الخطورة، مؤكدًا: "نخشى على حياة كوادرنا والمرضى، فقد سبق أن قُتل المئات منهم داخل المستشفيات خلال الاعتداءات السابقة".

وأضاف أن المجمع يعاني من اكتظاظ شديد، ولا توجد أي قدرة لاستيعاب المزيد من الجرحى، بينما ثلاجات حفظ جثامين الشهداء ممتلئة بالكامل، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وختم أبو سلمية بقوله: "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وعلى العالم أن يتحرك لوقف الحرب فورًا، قبل فوات الأوان".