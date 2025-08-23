معاريف: نتنياهو مستمر في الحرب على غزة حفاظًا على ائتلافه

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو يبدو مصرًا على مواصلة العملية العسكرية في غزة، انطلاقًا من قناعته بأنها السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار ائتلافه الحكومي، الذي قد ينهار في حال التراجع عنها.

وأضافت الصحيفة أنه حتى قبل أسبوعين، كانت "إسرائيل" منخرطة في مفاوضات استنادًا إلى صيغة "ويتكوف"، وقد وافقت حركة حماس على جميع المطالب المطروحة، إلا أن "إسرائيل" غيّرت موقفها فجأة وأوقفت المسار التفاوضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مساء أمس، بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون على قيد الحياة بعد 687 يومًا من أسرهم، أحدثت صدمة لدى عائلات 50 أسيرًا إسرائيليًا، واهتزازًا في الرأي العام، وقد تدفع لاحقًا إلى تغيير خطط الحرب وإعادة النظر في خيار العودة إلى المفاوضات.