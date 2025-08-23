رئيس شبكة المنظمات الأهلية: المجاعة تهدد جميع سكان غزة

فلسطين اليوم- غزة

حذّر رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة اليوم، السبت من أن المجاعة باتت تهدد كافة الفئات في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن تقييد دخول الغذاء والدواء أدى إلى تفاقم سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، مشددًا على أن الوضع الإنساني يقترب من الانهيار الكامل إذا استمر الصمت الدولي.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لرفع الحصار وضمان وصول المساعدات بشكل فوري وكاف لجميع السكان في قطاع غزة.