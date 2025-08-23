61 شهيدًا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 61 شهيدًا، إلى جانب 308 إصابة، نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل.

وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن فرق الإسعاف والدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 62,622 شهيدًا، و157,673 إصابة. كما بلغت حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,778 شهيدًا و45,632 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إدراج 298 شهيدًا جديدًا ضمن الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم من قبل اللجنة القضائية المختصة بمتابعة ملفات التبليغات والمفقودين.

وفي سياق متصل، لفتت الوزارة إلى أن عدد الشهداء من المدنيين الذين سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات ("شهداء لقمة العيش") بلغ خلال الساعات الماضية 16 شهيدًا و111 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 2,076 شهيدًا و15,308 إصابة ضمن هذه الفئة.