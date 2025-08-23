جيش الاحتلال يزعم : المستشفى الأوروبي سيكون بديلا لمستشفيات غزة التي سيجري إخلاؤها

فلسطين اليوم

أعلنت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" اليوم السبت 23 أغسطس 2025 أن فرقاً محلية وأخرى تابعة لمنظمات دولية تجهز المستشفى الأوروبي بخانيونس لخدمة النازحين من مدينة غزة

وزعمت اذاعة الاحتلال ان المستشفى الأوروبي سيكون بديلا لمستشفيات مدينة غزة التي سيجري إخلاؤها.

وبين الجيش ان الوصول إلى المستشفى الأوروبي سيكون عبر طرق يعمل الجيش حاليا لفتحها من المواصي إلى شرق خانيونس.