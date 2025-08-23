فصائل المقاومة : خطوة الإعلان عن مجاعة غزة متأخرة  والعالم مطالب بخطوات عملية لكسر الحصار

فلسطين اليوم

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم السبت 23 أغسطس 2025 ، انه في لحظة متأخرة أعلنت الأمم المتحدة وصول مدينة غزة إلى مستوى المجاعة، بعد أشهر من الحصار والتجويع الممنهج الذي مارسه الاحتلال الصهيوني بحق أكثر من مليوني إنسان، في ظل صمت دولي وعربي مهين.

وطالبت فصائل المقاومة ، المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بالتحرك الفوري وفق بروتوكولات التعامل مع المجاعات، بما يشمل التدخل الإنساني الفوري، وفتح الممرات الآمنة لإدخال الغذاء والدواء دون قيد أو شرط.

ودعت فصائل المقاومة الدول العربية والإسلامية إلى تجاوز بيانات الشجب والاستنكار، والانتقال إلى خطوات عملية حقيقية لكسر الحصار.

وطالبت الشعوب العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم إلى النفير العام نصرة للمحاصرين المجوعين في غزة.

وأكدت على ان معركة غزة ليست معركة الفلسطينيين وحدهم، بل معركة الجميع في مواجهة الخطر الصهيوني الداهم والذي يتجاوز الأرض الفلسطينية إلى كل المنطقة.

وأعلن مرصد عالمي للجوع في تقرير، أمس الجمعة، أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسمياً من مجاعة من المرجح أن يتسع نطاقها، في تقييم من شأنه أن يزيد الضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.