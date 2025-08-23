أسماء 12 شهيداً ارتقوا بقصف مدفعي استهدف خيام النازحين في مدينة أصداء شمال خان يونس
1. الطفل عوض حمدان عوض فوجو (13 عامًا)
2. الطفل عبد الله حمدان عوض فوجو (10 أعوام)
3. الطفلة سجود جميل أحمد شلوف (10 أعوام)
4. الطفل أردوغان زياد خميس الكتناني (8 أعوام)
5. الطفلة جوري إيهاب خالد قلة (7 أعوام)
6. الطفلة ذهب سامي أحمد قشطة (6 أشهر)
7. زينب عطيوي هويشل شلوف (49 عامًا)
8. سوزان عودة محمد حسين (56 عامًا)
9. سوسن جميل أحمد شلوف (22 عامًا)
10. عبد الرؤوف منير أحمد أبو صقر (19 عامًا)
11. يوسف جميل سالم مطر (47 عامًا)
12. محمد يوسف جميل مطر (20 عامًا)