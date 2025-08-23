القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد وأهداف في يافا وعسقلان

فلسطين اليوم

أعلنت القواتُ المسلحةُ اليمنية، مساء أمس، أنّ قوّتَها الصاروخية نفّذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت مطارَ اللُّد في منطقة يافا المحتلة، عبر صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، مؤكدةً أنّ العملية أصابت هدفها بنجاح.

وأوضحت أنّ الضربة تسبّبت في حالة إرباك كبيرة داخل صفوف الاحتلال الإسرائيلي، دفعت ملايين المستوطنين إلى الملاجئ وأدّت إلى تعليق حركة المطار.

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنّ سلاح الجو المسيَّر نفّذ عمليتين عسكريتين باستخدام طائرتين مسيَّرتين، استهدفتا هدفين للاحتلال الإسرائيلي أحدهما عسكري والآخر حيوي في منطقتي يافا وعسقلان المحتلتين، مؤكدةً أنّ العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح.