وزير خارجية هولندا يستقيل من منصبه لفشلة بفرض عقوبات إضافية ضد "إسرائيل"

أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، مساء أمس الجمعة، استقالته من منصبه، بعد فشله بفرض مزيد من الإجراءات العقابية ضد "إسرائيل" على خلفية حرب الإبادة التي تشنها في قطاع غزة، ومخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية.

وجاءت استقالة فيلدكامب بعد جدل بشأن فرض عقوبات محتملة على "إسرائيل"، خلال جلسة للحكومة الهولندية.

وقال فيلدكامب: "أرى أنني لست في موقع يخوّلني اتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية" من أجل الضغط على "إسرائيل".

وكان الوزير الهولندي قد صرّح أمس الخميس برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد "إسرائيل"، بعد إعلان أمستردام الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما" في يوليو/ تموز الماضي.

وأمس وقعت هولندا إلى جانب 20 دولة، على بيان مشترك وصف مصادقة "إسرائيل" على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه "غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".

وقال فيلدكامب إن الإجراءات التي اقترحها تمت "مناقشتها بشكل جدي"، لكنها واجهت معارضة في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء.

وبين أن قرار الاستقالة جاء لأنه يعتقد أنه ليس لديه "ثقة كافية في قدرته على العمل كوزير للخارجية في الأسابيع والأشهر والسنة المقبلة".

واليوم الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة -رسميا- المجاعة في قطاع غزة، بعد أن حذّر خبراؤها من أن 500 ألف شخص يعيشون في حالة "مجاعة كارثي"، محملة "إسرائيل" المسؤولية عن ذلك، في ظل الحرب المتواصلة في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.