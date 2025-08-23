بالأسماء.. اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة تتركز في جنين

فلسطين اليوم

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت 23 أغسطس 2025، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين، وتحطيم محتوياتها، والتحقيق الميداني مع عدد من الأهالي.

في مدينة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي بعدة آليات عسكرية، وداهمت بنايات سكنية وعدداً من المنازل، وحطمت محتوياتها. كما احتجزت أحد المواطنين وزوجته وحققت معهما ميدانياً للضغط على نجلهما أحمد استيتي من أجل تسليم نفسه، واعتقلت والديه وشقيقه.

وخلال الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان، عرف منهم: مالك استيتي، إياس ضبايا، صلاح أبو الوفا، ومهدي الكخ. كما اعتقلت الشاب تحرير الضبايا بعد مداهمة منزله في المدينة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأستاذ حسين خمايسة من بلدة تفوح غرب الخليل، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته. كما اعتقلت المواطن ياسين الحداد من منطقة شعابة بالخليل.

أما في محافظة طولكرم، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمال المدينة، واعتقلت كلاً من: ماهر دقة بعد مداهمة منزله لأكثر من ساعتين، و جواد السيلاوي من نفس البلدة.

وفي محافظة نابلس سلم الشابان حمزة السكري ومنصور الباطية أنفسهما للاحتلال على حاجز عورتا شرق مدينة نابلس بعد اعتقال أفراد عائلاتهما للضغط عليهم.

أما في محافظة القدس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر محمد جمال عريقات من سكان بلدة أبو ديس شرق المدينة.

وتأتي هذه الحملة في إطار سياسة الاحتلال المتصاعدة من الاعتقالات اليومية، التي تستهدف النيل من صمود الفلسطينيين وعائلات الأسرى والمطاردين.

قائمة المعتقلين:

1. مالك استيتي – الحي الشرقي – جنين

2. إياس ضبايا – الحي الشرقي – جنين

3. صلاح أبو الوفا – الحي الشرقي – جنين

4. مهدي الكخ – الحي الشرقي – جنين

5. والد أحمد استيتي – الحي الشرقي – جنين

6. والدة أحمد استيتي – الحي الشرقي – جنين

7. شقيق أحمد استيتي – الحي الشرقي – جنين

8. الأستاذ حسين خمايسة – بلدة تفوح – الخليل

9. ياسين الحداد – منطقة شعابة – الخليل

10. ماهر دقة – بلدة عتيل – طولكرم

11. جواد السيلاوي – بلدة عتيل – طولكرم

12. حمزة السكري – نابلس

13. منصور الباطية – نابلس

14. الأسير المحرر محمد جمال عريقات – أبو ديس – القدس