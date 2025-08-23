687 يوماً على حرب الإبادة في غزة ..شهداء جراء قصف خيام النازحين في خانيونس و المغازي

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم السبت 23 أغسطس 2025 ، يومها الـ687 ، حيث تواصل قوات الاحتلال ارتكاب مزيداً من الجرائم بحق المواطنين في مناطق متفرقة بالقطاع ، وتستهدف طالبي المساعدات شمال ووسط وجنوب القطاع ، بالإضافة الى مواصلة تنفيذ مخططها باحتلال قطاع غزة ، وتنفيذ عمليات نسف لمنازل المواطنين في حي الصبرة والزيتون وجباليا النزلة لتجبر المواطنين على النزوح من منازلهم.

مصدر طبي بمستشفى ناصر بخانيونس أكد استشهاد 12 مواطناً بينهم 6 أطفال إثر قصف "إسرائيلي" على خيام النازحين بمنطقة أصداء شمال غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة فجر اليوم ، وعرف منهم : أردوغان زياد الكتناني ( 10 أعوام ) ، عوض حمدان عوض فوجو ( 14 عام )، عبد الله حمدان عوض فوجو ( 10 أعوام ) ، ذهب سامي أحمد قشطة ( عام )

أكدت المصادر الطبية استشهاد 3 مواطنين من عائلة الحميدي بعد استهداف منزلهم في مخيم المغازي وسط القطاع .

وأعلن صباح اليوم عن ارتقاء شهيدان أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال عند نقاط توزيع المساعدات الأميركية في وسط وجنوب قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال 6 عمليات نسف لمنازل المواطنين خلال أقل من 15 دقيقة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة صباح اليوم .

ووفقا لإحصائية يومية لوزارة الصحة أعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 62,263 شهيدًا و 157,365 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,717 شهيدًا و 45,324 إصابة.

وارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,060 شهيدًا وأكثر من 15,197 إصابة ، وارتفع العدد الإجمالي إلى 273 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلًا.