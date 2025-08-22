زامير يقتحم الضفة: سنصل إلى كل مكان هنا والحرب مستمرة

فلسطين اليوم

قال رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إيال زامير، خلال اقتحامه للضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، إنه "لا يوجد اليوم مكان في الضفة الغربية لا يمكن أن نصل إليه. ونحن في كل مكان وفي الوقت الصحيح كي نواصل السماح بحرية عمل عسكري"، حسب بيان لجيش الاحتلال.

وأضاف زامير، خلال تقييم للوضع مع ضباط رافقوه في طولكرم، أن "الحرب مستمرة، ونحن نوسع العمليات في غزة في الأيام القريبة"، وادعى "أننا ملزمون بالعمل بمسؤولية، ونحن متأهبون ومستعدون وحاسمون في العمليات العسكرية".

وتابع أنه "نعمل في جميع الجبهات بمسؤولية وتأهب دائم، وليس لدينا الحق بالتراجع. ولا توجد منطقة لم تعملوا فيها في السنتين الأخيرتين. والمهمة واضحة في يهودا والسامرة، وهي إحباط الإرهاب والدفاع عن المستوطنات. وكما هو الحال في جميع المناطق، نحبط التهديد قبل أن يكبر".

واعتبر زامير أن "الإرهاب يضرب في المكان الذي لا تكون مستعدا فيه، ولذلك نلائم لكل منطقة الرد العسكري الدقيق بالنسبة لها".

وبحسبه، "العمليات العسكرية في مخيمات اللاجئين لها أهمية كبيرة، وأنتم تجتثون جذور الإرهاب وتضمنون ألا يتمكن من النمو مجدداً".

وتابع زامير أنه "نركز على العثور على المقاتلين في منطقة بنيامين (رام الله) بعد العملية المسلحة التي وقعت أمس. وسنستمر في العمل في هذه المنطقة بهدف إحباط الإرهاب بأي شكل، واستخدام كافة الوسائل العسكرية والاستخباراتية إلى حين القبض على المقاتلين".