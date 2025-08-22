مسيرات حاشدة في اليمن تضامناً مع غزة

فلسطين اليوم

شارك حشود من اليمنيين بعد ظهر اليوم الجمعة في مسيرات حملت شعار "ثابتون مع غزة.. لا نخشى التهديدات ولا ترهبنا المؤامرات"، تعبيرا عن الموقف الشعبي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية ورفضا للتخاذل العربي والصمت الدولي تجاه الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية، مؤكدين وحدة المصير والالتزام الثابت تجاه فلسطين، ومعلنين أن غزة ليست وحدها، وأنها ستظل في صدارة اهتمامات الشعب اليمني.

وشدد المتظاهرين على أن التهديدات والمؤامرات لن تثنيهم عن موقفهم الديني والإنساني في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار، مهما بلغت التضحيات.

كما نددت المسيرة بمواقف بعض الأنظمة العربية التي تقدم الدعم للعدو الاسرائيلي، وتعمل على نزع سلاح المقاومة في فلسطين ولبنان، مما شجع الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق المدنيين في غزة، واستهداف مقدسات الأمة.

ودعت الحشود شعوب الأمة إلى العودة الصادقة للقرآن الكريم، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة العزة والكرامة، والانتصار على الأعداء.

وفي بيان المسيرة الذي ألقاه مفتي محافظة البيضاء العلامة حسين الهدار، أكد أن الخروج الأسبوعي في هذه المسيرات يأتي من منطلق المسؤولية الدينية والإنسانية، دعما لغزة والمسجد الأقصى، ورفضاً للجرائم الصهيونية المتصاعدة.

ودعا البيان إعلان الاحتلال الصهيوني، بدعم أمريكي، تنفيذ مرحلة جديدة من العدوان على غزة، وأشاد ببطولات المقاومة الفلسطينية، داعيا إلى تصعيد العمليات وتطوير القدرات.

وجهت الدعوة إلى شعوب الأمة وأحرار العالم لتقديم الدعم الكامل للمقاومة في فلسطين ولبنان، والتصدي للمخططات التي تستهدف الأمة، وعلى رأسها المشروع الإسرائيلي الأخطر المسمى بـ "إسرائيل الكبرى".