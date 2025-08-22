رام الله: الاحتلال يحتجز طاقم إسعاف للهلال الأحمر قرب المغير

فلسطين اليوم

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي، احتجزت اليوم الجمعة أحد طواقمها ومركبة إسعاف، على مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله.

وذكرت الجمعية في بيان مقتضب، أن الاحتلال احتجز طاقم إسعاف، واستولى على مفتاح مركبة الإسعاف التي كان يستقلها على مدخل المغير، وذلك أثناء توجهه لنقل حالة ولادة داخل القرية.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، اقتحامها لقرية المغير، في إطار عملية عسكرية واسعة شملت مداهمة منازل، والاعتداء على مواطنين، واعتقال عدد من الشبان، والاستيلاء على مركبات وتحطيم أخرى، واقتلاع مئات أشجار الزيتون، وتجريف المئات من الدونمات.