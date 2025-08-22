الأورومتوسطي: الإعلان الأممي يؤكد تعمد "إسرائيل" التسبب في المجاعة بغزة

فلسطين اليوم- وكالات

رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بالإعلان الصادر عن الأمم المتحدة حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أنه وإن جاء متأخرًا، إلا أنه يمثل اعترافًا واضحًا بأن "إسرائيل" تعمّدت خلق مجاعة ممنهجة في القطاع.

وأوضح المرصد أن البيانات الواردة في التقرير الأممي لا تعكس الصورة الكاملة للواقع، مشيرًا إلى أن معطياته الميدانية تُظهر أوضاعًا أكثر تدهورًا مما تم الإعلان عنه، حيث يعاني أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في غزة من مستويات حادة من الجوع.

وأضاف أن الحصار المشدد ومنع دخول المساعدات، إلى جانب الاستهداف المتكرر لمراكز التوزيع والمواطنين أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، كلها تؤكد وجود سياسة تجويع متعمدة تستهدف السكان المدنيين.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الجريمة الجماعية، وضمان وصول المساعدات بشكل فوري وكافٍ إلى كافة مناطق قطاع غزة.